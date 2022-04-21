Переможці різних років Євробачення подякували волонтерам за оборону України
Днем раніше, 20 квітня, світ відзначав День волонтера. В Україні ця благодійна робота набула неймовірних масштабів в час війни, тому учасники та переможці пісенного конкурсу Євробачення висловили їм свою подяку та підтримку.
За ініціативи київської волонтерської організації Ukraine Alive 2022 cвої відеозвернення записали чимало артистів: вони допомагають українським переселенцям, перераховують кошти в українські благодійні фонди та інформують своїх підписників про ситуацію. Український співак Влад Дарвін, представник ініціативи, каже, що таким чином прагне з командою привернути увагу світу до українських локальних волонтерських організацій і вкотре нагадати про Україну.
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Свої відеозвернення для світової спільноти записали:
- Емелі де Форест (переможниця Євробачення-2013, Данія)
- Ельдар Гасімов (переможець Євробачення-2011, Азербайджан)
- співак wrs (представник Румунії на Євробаченні-2022)
- Єва Засімаускайте (представниця Литви на Євробаченні-2018)
- Софія Ніжарадзе (представниця Грузії на Євробаченні-2010)
- Ральфс Ейландс (представник Латвії на Євробаченні-2013)
- Лідія Ісак (представниця Молдови на Євробаченні-2016)
- Марцин Мрозинський (представник Польщі на Євробаченні-2010)
- Гера Б'єрк (представниця Ісландії на Євробаченні-2010)
- гурт NaviBand (представники Білорусі на Євробаченні-2017).
"Українські волонтери! Захоплюємося вами! Ви нам показали, що таке відвага! Ви робите велику справу! Ми з Україною! Слава Україні! Героям Слава!" – ці та інші фрази лунають у відео до міжнародного дня волонтерів від артистів Євробачення різними мовами.
Таким чином артисти започаткували міжнародну онлайн-естафету #ThePowerOfHopeUkraine і закликають долучитись до неї кожному українському волонтеру. Потрібно лише додавати хештег #ThePowerOfHopeUkraine до своїх фото- та відеозвітів в соціальних мережах.
Відеозвернення артистів Євробачення на підтримку волонтерів та України: дивитись онлайн