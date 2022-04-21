По инициативе киевской волонтерской организации Ukraine Alive 2022 свои видеообращения записали многие артисты: они помогают украинским переселенцам, перечисляют средства в украинские благотворительные фонды и информируют своих подписчиков о ситуации. Украинский певец Влад Дарвин, представитель инициативы, говорит, что таким образом стремится с командой привлечь внимание мира к украинским локальным волонтерским организациям и в очередной раз напомнить об Украине.

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Свои видеообращения для мирового сообщества записали:

Эмели де Форест (победительница Евровидения-2013, Дания)

Эльдар Гасимов (победитель Евровидения-2011, Азербайджан)

певец wrs (представитель Румынии на Евровидении-2022)

Ева Засимаускайте (представительница Литвы на Евровидении-2018)

София Нижарадзе (представительница Грузии на Евровидении-2010)

Ральфс Эйландс (представитель Латвии на Евровидении-2013)

Лидия Исак (представительница Молдовы на Евровидении-2016)

Марцин Мрозинский (представитель Польши на Евровидении-2010)

Гера Бьерк (представительница Исландии на Евровидении-2010)

группа NaviBand (представители Беларуси на Евровидении-2017).

"Украинские волонтеры! Восхищаемся вами! Вы нам показали, что такое отвага! Вы делаете большое дело! Мы с Украиной! Слава Украине! Героям Слава!" – эти и другие фразы звучат в видео до международного дня волонтеров от артистов Евровидения на разных языках.

Таким образом артисты положили начало международной онлайн-эстафете #ThePowerOfHopeUkraine и призывают приобщиться к ней каждому украинскому волонтеру. Нужно только добавлять хэштег #ThePowerOfHopeUkraine в свои фото- и видеоотчеты в социальных сетях.

Видеообращение артистов Евровидения в поддержку волонтеров и Украины: смотреть онлайн