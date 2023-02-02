Брехня і лицемірство, – переможниця "Холостяка" відреагувала на заяви Алекса про їхні стосунки

"Холостяк" Алекс Топольський дав інтерв'ю, в якому прокоментував стосунки та розрив з переможницею Катею. Вона відреагувала на його заяви різко та емоційно.

Переможниця "Холостяка" Катерина Лозовицька відреагувала на заяви Алекса Топольського щодо їхніх стосунків та розставання. Він днями дав інтерв'ю, в якому назвав причини розриву – начебто з Катею не можна було поговорити на глибокі теми.

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Катя Лозовицька про інтерв'ю Алекса

Катерина Лозовицька після виходу інтерв'ю Алекса Топольського опублікувала інстаграм-сторіз, у якій звернулась до підписників. Слова колишнього дівчина назвала "брехнею та лицемірством".

Друзі, можете мене не позначати на новому інтерв'ю самі знаєте кого. За тими нарізками, що я бачила – новий потік брехні та лицемірства. Навіть не хочу витрачати час і дивитися повну версію. Розчарувань з мене досить,

– написала переможниця шоу.



Катя про інтерв'ю Алекса / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що усі коментарі Каті щодо стосунків з "Холостяком" Алекса здивували та образили. Він припускає, що дівчина хотіла хайпонути.

"Я не міг повірити, що Катя здатна на таке. Мені на той момент було боляче. Якщо це була її мета, вона її досягла. Якщо вона хотіла хайпонути, зібрати лайки та створити критику проти мене, їй це теж вдалося. Хоча перший місяць після постшоу у нас були дружні стосунки. Вона, напевно, точила ножа на мене і все планувала. Я розчарувався", – казав Топольський.