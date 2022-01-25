Переможниця "Холостяка-8" Іванна Гончарук вагітна первістком

25 січня 2022 , 15:57
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Джерело:

інстаграм Іванни Гончарук

Українська модель та учасниця 8 сезону романтичного шоу "Холостяк" 5 місяців тому вийшла заміж. Днями Іванна Гончарук повідомила, що вперше вагітна.

Переможниця 8 сезону "Холостяка" Іванна Гончарук у липні 2021 року вийшла заміж. Тепер вона поділилась новою приголомшливою новиною.

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Переможниця "Холостяка" вагітна первістком

Іванна Гончарук опублікувала зворушливе відео, на якому позувала разом з чоловіком. Вона зняла короткий ролик перед дзеркалом, де постала у стильному образі. 

Дівчина одягнула білосніжні спортивні штани, молочне худі та яскраво-червону шапку, доповнивши look сонцезахисними окулярами. Іванна підняла вбрання так, щоб продемонструвати округлий живіт.

Учасниця романтичного реаліті-шоу ніяк не коментує новину та не ділиться жодними деталями.

Життя Іванни Гончарук після завершення "Холостяка-8"

  • Модель брала участь у сезоні, коли головним героєм був співак Рожден Анусі. У фіналі він обрав Іванну, однак подальші стосунки поза камерами у пари не склалися.
  • Дівчина зізнавалась, що після участі в шоу їй було доволі некомфортно через увагу шанувальників. Тому вона відправилась в Туреччину з подругами, щоб відновитися. Потім вона почала зустрічатися з Павлом Забокрицьким.
  • 18 липня 2021 року Іванна Гончарук вийшла заміж. Весілля було парним (також одружилися друзі пари) і пройшло у містечку Сігнагі, що в Грузії.

 

Автор: Марія Касій