Переможниця "Холостяка-8" Іванна Гончарук вагітна первістком
Джерело:інстаграм Іванни Гончарук
Українська модель та учасниця 8 сезону романтичного шоу "Холостяк" 5 місяців тому вийшла заміж. Днями Іванна Гончарук повідомила, що вперше вагітна.
Переможниця 8 сезону "Холостяка" Іванна Гончарук у липні 2021 року вийшла заміж. Тепер вона поділилась новою приголомшливою новиною.
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Переможниця "Холостяка" вагітна первістком
Іванна Гончарук опублікувала зворушливе відео, на якому позувала разом з чоловіком. Вона зняла короткий ролик перед дзеркалом, де постала у стильному образі.
Дівчина одягнула білосніжні спортивні штани, молочне худі та яскраво-червону шапку, доповнивши look сонцезахисними окулярами. Іванна підняла вбрання так, щоб продемонструвати округлий живіт.
Учасниця романтичного реаліті-шоу ніяк не коментує новину та не ділиться жодними деталями.
Життя Іванни Гончарук після завершення "Холостяка-8"
- Модель брала участь у сезоні, коли головним героєм був співак Рожден Анусі. У фіналі він обрав Іванну, однак подальші стосунки поза камерами у пари не склалися.
- Дівчина зізнавалась, що після участі в шоу їй було доволі некомфортно через увагу шанувальників. Тому вона відправилась в Туреччину з подругами, щоб відновитися. Потім вона почала зустрічатися з Павлом Забокрицьким.
- 18 липня 2021 року Іванна Гончарук вийшла заміж. Весілля було парним (також одружилися друзі пари) і пройшло у містечку Сігнагі, що в Грузії.