Переможниця "Холостяка-8" Іванна Гончарук вагітна первістком

Українська модель та учасниця 8 сезону романтичного шоу "Холостяк" 5 місяців тому вийшла заміж. Днями Іванна Гончарук повідомила, що вперше вагітна.

Переможниця 8 сезону "Холостяка" Іванна Гончарук у липні 2021 року вийшла заміж. Тепер вона поділилась новою приголомшливою новиною.

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Переможниця "Холостяка" вагітна первістком

Іванна Гончарук опублікувала зворушливе відео, на якому позувала разом з чоловіком. Вона зняла короткий ролик перед дзеркалом, де постала у стильному образі.

Дівчина одягнула білосніжні спортивні штани, молочне худі та яскраво-червону шапку, доповнивши look сонцезахисними окулярами. Іванна підняла вбрання так, щоб продемонструвати округлий живіт.

Учасниця романтичного реаліті-шоу ніяк не коментує новину та не ділиться жодними деталями.

Життя Іванни Гончарук після завершення "Холостяка-8"