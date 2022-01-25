Победительница 8 сезона "Холостяка" Иванна Гончарук в июле 2021 года вышла замуж. Теперь она поделилась новой потрясающей новостью.

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Победительница "Холостяка" беременна первенцем

Иванна Гончарук опубликовала трогательное видео, на котором позировала вместе с мужем. Она сняла короткий ролик перед зеркалом, где предстала в стильном образе.

Девушка надела белоснежные спортивные брюки, молочное худи и ярко-красную шапку, дополнив look солнцезащитными очками. Иванна подняла наряд так, чтобы продемонстрировать округлившийся живот.

Участница романтического реалити-шоу никак не комментирует новость и не делится никакими деталями.

Жизнь Иванны Гончарук после завершения "Холостяка-8"