Переможниця "Холостяка-5" Марина Кіщук вийшла заміж: чарівні кадри

Ще одна переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" 5 сезон знайшла своє кохання, щоправда, вже після проєкту. Марина Кіщук зіграла пишне весілля з Олегом Івоніним.

Переможниця 5 сезону романтичного проєкту "Холостяк" та модель Марина Кіщук заручилась з бойфрендом, а тепер чоловіком, Олегом Івоніним, наприкінці червня у Дубаї. 2 вересня пара одружилась.

До слова Учасником "Холостячки" зі Златою Огнєвіч став каскадер

Марина Кіщук вийшла заміж

Розкішне весілля переможниці реаліті-шоу відбулося в Одесі. Пара обрала один з вишуканих ресторанів, який було прикрашено у біло-блакитних кольорах.



Ресторан, де відбувалося весілля / Фото з інстаграм-сторіз



Ресторан, де відбувалося весілля / Фото з інстаграм-сторіз

Наречені зізналися один одному в коханні на тлі моря, де стояла блискуча арка, прикрашена квітами.

Господи, це був найчарівніший день мого життя. Я так вдячна всім, хто став частиною мого щастя,

– написала дівчина.



Марина Кіщук і Олег Івонін / Фото з інстаграм-сторіз

Образ нареченої

Марина Кіщук для урочистого дня обрала білосніжну сукню з пишною спідницею, довгою фатою та декольте від української дизайнерки Оксани Мухи. Наречена поділилась, що історія цього вбрання дуже цікава.

Уві сні, перед приміркою, без фантазії, абсолютно серйозно вам кажу, я побачила цю сукню! Цей фасон я хотіла спочатку: спущені плечі, нічого зайвого, пишне і зі шлейфом, але уві сні я побачила, що корсет V-подібний, як у Попелюшки, як у всіх принцес,

– розповіла модель.

"А вранці приїхала на примірку, і все сукні висіли на стійці, а ця біля дзеркала. Я подумала, що у мене просто в голові все змішалося і я, напевно, не уві сні його побачила, а у них на сайті і попросила відкласти, але почала шукати листування, а я нічого не просила. Перерила всі фотографії, а його немає. І взагалі, на мою груди складно знайти щось, але воно було моє! Воно мене чекало", – вразила Марина Кіщук.

Дівчина доповнила образ ніжним кольє та сережками. Стилісти вклали волосся у низький пучок, вирівнявши та накрутивши пасма біля обличчя.

Цікаво, що макіяжем нареченої займалась візажистка, яка фарбувала дівчину на фінал "Холостяка". Марина зізналась, що цілковито їй довірилась. Очі нареченої були підкреслені стрілками, а губи – ніжною бежевою помадою.



Марина Кіщук / Фото з інстаграм-сторіз

Участь Марини Кіщук у "Холостяку"

У 5 сезоні шоу головним холостяком країни став Сергій Мельник. У фіналі проєкту він обрав Марину Кіщук. Разом пара пробула пів року, але згодом вони розлучилися, оскільки мали стосунки на відстані.

Минулого року Сергій зізнавався, що зробив неправильний вибір. Про нього він шкодує досі.