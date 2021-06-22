Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова показала, як відзначила день народження в Туреччині

Переможниці 10 сезону шоу "Холостяк" виповнилось 25 років. День народження Даша Ульянова відзначила в Туреччині. Вранці вона отримала величезний букет піонів, а вечір провела за розкішною вечерею в ресторані.

Гімнастка, якій так і не вдалось побудувати стосунки з героєм "Холостяка-10" Максимом Михайлюком, стала улюбленицею багатотисячної аудиторії. Даша Ульянова активно розвиває особистий блог в інстаграмі й демонструє особисте життя. Дівчина показала, як відсвяткувала день народження в Туреччині.

Цікаво Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова зізналася, чи спілкується з Максом Михайлюком

Переможниця "Холостяка-10" відзначила день народження в Туреччині

Даша Ульянова не стала розкривати, з ким відправилась у Стамбул. Однак, судячи з фото в ліжку з величезним букетом рожевих піонів і пелюстками троянд, компанію їй склав новий бойфренд.

Даша Ульянова святкує 25-річчя в Туреччині / Фото з інстаграму блогерки

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Про те, що подорож була романтичною, свідчить й обід на двох на палубі яхти. Вони вийшли в море попри вітряну погоду та насолоджувалися місцевими делікатесами. Згодом на іменинницю чекав ще один сюрприз – вечеря з виглядом на вогні вечірнього Стамбула.

Переможниця "Холостяка-10" зізналась, що дуже вразлива й емоційна, тому шалена кількість теплих привітань її розчулила. Вона щиро хоче, щоб все те світле й гарне, що їй побажали, обов'язково збулося в житті фанів і близьких.

Який прекрасний вік – 25 років. Здавалося б, це ще так мало, але вже так багато. Стільки дивовижних моментів відбулось за цей час і стільки чудових людей трапилось на моєму шляху,

– поділилась Даша Ульянова.

Додамо, для вечері в ресторані 5-зіркового готелю гімнастка обрала стильний look. Вона одягла білу футболку з принтом, блакитний піджак і приталені джинси. Святковий образ Даша Ульянова довершила аксесуарами і взуттям від улюбленого бренду. Це білий клатч і чорні босоніжки на підборах від Yves Saint Laurent.

Даша Ульянова святкує 25-річчя в Туреччині / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, після участі в "Холостяку" Даша Ульянова не надто охоче розповідала про стосунки.