Переможниця 1 сезону українського "Холостяка" – вагітна: промовисте фото

Олександра Шульгіна, яку у 1 сезону "Холостяка" обрав танцівник Максим Чмерковський, чекає на дитину. Жінка показала округлений живіт на тлі краєвидів Лос-Анджелеса.

Лайфстайл-блогерка та "менторка", яка називає себе в інстаграмі "феєю та мотиватором", зовсім скоро стане мамою. Олександра очікує дитину від "Друга Душі", ім'я якого не хоче розкривати. Лише нещодавно жінка показала свого обранця мережі, з яким зараз живе у США.

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Лос-Анджелес подарував мені не тільки Друга Душі, але й зірочку, серце, якої (якого) б'ється всередині. Я рада поділитися з вами нашим щастям. Було складно так довго не розповідати, але ми хотіли насолодитись цим чарівним моментом, тому мовчали до останнього,

– написала щаслива жінка.



Олександра Шульгіна вагітна первістком / Фото з інстаграму жінки

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Життя Шульгіної після проєкту "Холостяк"

Зазначимо, що для Олександри це буде перша дитина. Раніше у неї були стосунки з Максимом Чмерковським – головним героєм проєкту "Холостяк", що на "СТБ". Разом з ним вона переїхала у США і мала роман близько пів року, проте розсталась.



Максим Чмерковський та Олександра Шульгіна / Фото з відкритих джерел

Згодом жінка зустрічалась із бізнесменом Артемом Суріним. Зараз 34-річна жінка проживає у США, де розвиває онлайн-бізнес та школу для жінок. Як розповіла в інтерв'ю Hochu.ua, вона відвідує семінари з харчування, тренінги, закінчила чотиримісячний курс з дієтології.