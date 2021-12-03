"Холостячка" 2 сезон: хто переміг у проєкті

3 грудня відбувся довгоочікуваний фінал 2 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Злата Огнєвіч відповіла взаємністю на почуття Андрія Задворного.

Уся країна, затамувавши подих, чекала на вибір Злати Огнєвіч у фіналі "Холостячки". У 12 випуску, який транслювали на телеканалі СТБ, троє чоловіків провели зі Златою останні побачення на проєкті.

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У фіналі шоу за серце головної героїні боролися Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Роман Свечкоренко, який покинув шоу в 6 випуску і повернувся на 11 тижні. З Романом "Холостячка" попрощалася ще на початку 12 випуску.

Перед найважливішим вибором сезону чоловіки зізналися Златі у своїх почуттях:

Дмитро Шевченко: "Мої почуття до тебе сильніші за будь-який страх. Я розумію, що можна просто любити та насолоджуватися цим".

"Мої почуття до тебе сильніші за будь-який страх. Я розумію, що можна просто любити та насолоджуватися цим". Андрій Задворний: "Ти – причина мого щастя. І я хочу робити тебе щасливою, турбуватися про тебе. Я закоханий в тебе, в тебе справжню, щиру".

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"Холостячка" змогла відповісти взаємністю на почуття Андрія Задворного, з яким будуватиме стосунки поза проєктом.



Андрій Задворний – переможець 2 сезону "Холостячки" / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч