Переможець Х-Фактору-8 Михайло Панчишин воює у лавах ТрО: "Наш дім, який ми відстоїмо"

Український співак, колишній соліст гурту Ptashkin, Михайло Панчишин з перших тижнів вторгнення Росії перебуває у лавах київської тероборони. У мережі він ділиться знімками з побратимами і каже, що оборонятиме свою землю до кінця.

24-річний музикант та виконавець, як і багато інших українських музикантів, не став осторонь жахливої війни, яка прийшла до України. Так, з 26 лютого Міша разом зі своїми друзями і колегами увійшов до лав ТрО та у складі спецпідрозділу ЗСУ бере участь у боях на Київщині.

До слова Місяць ми єдині та незламні, – гурт "Антитіла" показав нове фото з тероборони



Михайло Панчишин перебуває у ТрО / Фото з інстаграму виконавця

Ця війна торкнулась нас ще 8 років тому. І якщо тоді мій брат Петро захищав нас на сході, то зараз і я так само прийняв рішення замінити мікрофон на автомат на цей непростий час війни. Це наш дім, це наші сім‘ї, це наше життя, яке ми обов‘язково відстоїмо!

– розповідає Міша Панчишин.

Разом з Мішею пліч-о-пліч боронить Київщину і відомий український режисер Іоанн Зенків. Хлопці запевняють, що скоро неодмінно переможемо і ссе буде Україна!