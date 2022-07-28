Переможець "Голосу" Лазановський порадив колегам, що робити з російськомовними піснями

Музикант Сергій Лазановський висловився про російські пісні в чартах та їхню альтернативу. Він порадив зірковим колегам, що їм робити з російськомовними треками.

Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський ніколи не виконував російські пісні. В інтерв'ю 24 каналу він розповів про ставлення до таких треків зараз, під час повномасштабної війни.

Читайте повне інтерв'ю Про допомогу ЗСУ, музику під час війни та російські пісні: інтерв'ю з Сергієм Лазановським

Чому люди досі слухають російське

Хоч українська музика стає популярною, в чартах досі проглядаються російські пісні. Сергій Лазановський поділився, чому це відбувається досі.

Можна сказати, що роками нас тим годували. Звичайно, що дехто не може з тим розпрощатися. Але хороші завжди запитання ставлять – скільки бомб і ракет мають прилетіти у ваш будинок, щоб ви розпрощалися з всім російським?

– жорстко зазначив Сергій.

"Мені здається, потрібен час і потрібно якраз випускати всіх творчих українських одиниць вперед, давати і нові імена, і підтримувати українську культуру. Зрештою, дуже багато україномовних треків є класних, якщо ми будемо їх слухати і надавати їм значення, робити їх трендами в тіктоку, інстаграмі, робити їм прослуховування і на музичних платформах, то все в нас буде 100% добре і зовсім скоро українська музика буде займати першість".

Лазановський додав, що саме тому й він повернувся до творчості. Бо його дивує, що в Україні досі можуть лунати пісні російською мовою. "Наші хлопці і дівчата захищають незалежність, ми, як артисти, творчі одиниці, є ще історики, повинні захищати музичну культуру, історичну культуру нашої держави, тому будемо для цього все робити".

Що робити зіркам з російськими піснями

Чимало українських артистів будували кар'єру або частково, або цілковито завдяки пісням російською. Сергій Лазановський порадив, що їм робити зараз.

Я розумію, що більшість зірок до своїх треків відноситься як до дітей, бо це народжується в такій трепетній атмосфері, цілком іншій від звичайних реальностей. Але ці треки потрібно відкласти десь далеко в шухлядку і почати творити щось нове, нову історію,

– сказав виконавець.

, тим часом Оля Полякова продовжує співати російською навіть на концертах для військових. Її продюсер виправдовує це тим , що самі захисники просять заспівати "Шлепки".

"Зрештою, більшість артистів так і робить, і я тішуся тому, що українських треків стає дедалі більше. Зараз вони повинні змінювати свою свідомість, думки і рухатись в правильному напрямку. Десь вони були заблудили у свій час, а зараз їх вже матінка земля наша Україна підказує, що ви повинні робити все для того, щоб я розквітала. Тому вперед, хай всі артисти відкладають російськомовні треки геть, а творять нові українські. Хто казав, що це неможливо – неправда. Зараз є доказ – багато артистів почали творити українські пісні. І вони прекрасні".

Інтерв'ю з Сергієм Лазановським: дивіться відео