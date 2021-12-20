Переможець "Голосу країни" презентував кліп на новорічну пісню: атмосферне відео
Джерело:ютуб-канал Сергія Лазановського
Переможець 11 сезону шоу "Голос країни" Сергій Лазановський напередодні новорічних свят презентував атмосферну пісню "Санта Нікко". Також артист потішив шанувальників новим кліпом.
Сергій Лазановський здобув перемогу на "Голосі країни" в команді Наді Дорофєєвої. У День Святого Миколая відбулася прем'єра новорічного хіта артиста, який занурить вас в атмосферу свята.
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Зараз Сергій Лазановський виступає під псевдонімом RIDNYI. Артист підготував для шанувальників трек під назвою "Санта Нікко".
"Санта Нікко" – персонаж, який прийшов, щоб замінити радянського Діда Мороза! Подейкують, що він є далеким родичем Святого Миколая. Будь-яка інформація є невірогідною, але має право на існування. Тож нехай український персонаж Санта Нікко завітає до вашої оселі та подарує щастя, радість і новорічний настрій!", – прокоментував виконавець.
У новорічному кліпі Сергій перевтілився в героя, про якого співає. Відео вийшло дуже атмосферним і казковим.
Сергій Лазановський – "Санта Нікко": дивіться відео онлайн
Прихильники Сергія в інстаграмі засипали його компліментами та подякували за таку чудову пісню для святкового настрою.
- "Вітаю! Цілий ранок наспівую!"
- "Дуже класний!"
- "Найкраще, що я чула останнім часом!"
- "Казковий кліп!"