У переможця "Голосу країни-2" Павла Табакова померла мама: "Боролися за її життя"
Джерело:Павло Табаков
Український співак Павло Табаков повідомив про горе в сім'ї. У нього померла мама – музикант присвятив їй щемливий допис.
Український музикант Павло Табаков поділився сумною звісткою. В інстаграм-сторіз він повідомив, що померла його мати.
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У Павла Табакова померла мама
Співак опублікував архівне фото Тетяни Олександрівни та присвятив їй щемливі слова. Він зізнався, що мамі було 68 років. За кілька днів до смерті мати артиста перебувала в реанімації.
Ми боролися за її життя не раз, але цього разу Господь вирішив забрати її до себе. Рідна моя, я дуже хочу і прошу Господа Бога, щоб тобі було добре на небесах. Пробач за все, що недоказано. Тепер всі мої пісні ти будеш слухати десь там на хмаринках… Завжди любив, люблю і буду любити тебе всім серцем. Ти мій ангел. Твій син, Павло,
– звернувся до мами Павло Табаков.
Павло Табаков про маму / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про Павла Табакова
- Павло Табаков – український співак, композитор та музикант родом зі Львова. Він є переможцем 5 сезону шоу "Шанс".
- У 2012 році Павло Табаков взяв участь у проєкті "Голос країни" 2 сезон. Він переміг у шоу, бувши підопічним Діани Арбеніної.
- Павло Табаков одружений та виховує двох дітей. На початку повномасштабного вторгнення він записався в тероборону. Зараз музикант продовжує співати та писати музику, він активно гастролює та влаштовує благодійні концерти. Одна з останніх його пісень "То Україна" – до її створення долучилась донька Настя.