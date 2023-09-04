Український музикант Павло Табаков поділився сумною звісткою. В інстаграм-сторіз він повідомив, що померла його мати.

До слова Хлопцеві був лише 21 рік: на фронті загинув учасник "Х-фактора" Савелій Федан

У Павла Табакова померла мама

Співак опублікував архівне фото Тетяни Олександрівни та присвятив їй щемливі слова. Він зізнався, що мамі було 68 років. За кілька днів до смерті мати артиста перебувала в реанімації.

Ми боролися за її життя не раз, але цього разу Господь вирішив забрати її до себе. Рідна моя, я дуже хочу і прошу Господа Бога, щоб тобі було добре на небесах. Пробач за все, що недоказано. Тепер всі мої пісні ти будеш слухати десь там на хмаринках… Завжди любив, люблю і буду любити тебе всім серцем. Ти мій ангел. Твій син, Павло,

– звернувся до мами Павло Табаков.



Павло Табаков про маму / Фото з інстаграм-сторіз

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