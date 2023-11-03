Про участь у "Голосі країни" та тренерство Пивоварова: відверті зізнання Михайла Панчишина

У неділю, 29 жовтня, відбувся фінал 13 сезону "Голосу країни", переможцем якого став військовий Михайло Панчишин. На думку музиканта, цього року проєкт став величезним вкладом в українську культуру та перемогу країни.

Михайло Панчишин (творчий псевдонім – PTASHKIN) після перемоги розповів 24 Каналу про свої музичні вподобання, враження від співпраці з Артемом Пивоваровим та чим важливий 13 "європейський" сезон "Голосу країни", що виходив на телеканалі "1+1 Україна".

Зверніть увагу Перемога на "Х-факторі" та служба в ЗСУ: що відомо про тріумфатора "Голосу країни-13" Панчишина

До перемоги Михайла Панчишина привів зірковий тренер Артем Пивоваров, для якого участь у "Голосі країни" – це дебют. Артист відсвяткує тріумф зі своїм "підопічним" ще й спільною піснею – через три тижні шанувальники почують трек PTASHKIN та Артема Пивоварова. Останній поклав на музику вірш української поетеси Ліни Костенко, тож фани вже заінтриговані майбутньою композицією.

Артем себе проявив дуже гідно як тренер, він віддав мені максимум своєї енергії, зі мною був кожну хвилину, кожну секунду. Він максимально включився, як на мене, так і на всіх учасників, з якими він йшов. Він з нами переживав, з нами плакав, з нами святкував перемоги, зазнавав невдач. Він кожну свою секунду був з нами,

– поділився враженнями Михайло.

Переможець проєкту зізнався, що зараз Артем Пивоваров для нього немов брат. Між ними – "чисто чоловіча, така сильна любов".



Михайло Панчишин та Артем Пивоваров / Фото з інстаграму Михайла Панчишина

До теми Переможець "Голосу країни-13" відмовився від кубка: чому він прийняв таке рішення

Одразу після своєї перемоги Михайло та його тренер Артем Пивоваров оголосили, що продадуть переможний кубок "Голосу країни" на благодійному розіграші, а всі кошти передадуть на підтримку ЗСУ, а саме – на гуманітарні потреби підрозділу Михайла Панчишина "Бойові Бобри". Згадуючи свою перемогу у шоу "Х-Фактор 8", співак ділиться, що тріумф тоді та зараз – неможливо порівнювати.

"Я б не порівнював "Х-Фактор" і цей "Голос країни". Я б навіть цей "Голос країни" не порівнював з попередніми. Тому що, по-перше, ми прославляли українську культуру в Європі, за що дуже дякую Польщі. По-друге, ми всі кошти передаємо на благодійність, а саме – на реабілітацію наших хлопців. По-третє, ми ще й розіграємо кубок "Голосу країни" і ще більше користі принесемо", – відзначає артист.

Я думаю, це великий волонтерський вклад як в українську культуру, так і перемогу та реабілітацію наших хлопців,

– підсумував Михайло Панчишин.



Панчишин на "Х-Факторі" та "Голосі країни" / Колаж Showbiz 24

Михайло Панчишин – "Невідомий герой": дивіться відео онлайн

Також ми запитали у Михайла, яких музикантів сьогодні він радить слухати. У його списку – KINDRAT, Moisei, BURLA та інші молоді виконавці.

Раджу справжніх, таких як KINDRAT, Moisei, BURLA, який не говорить про "воював – не воював", він несе правильні сенси. Пораджу слухати молодих, такі які підтримують українську культуру, підіймають українську культуру. Тому що це – наше майбутнє,

– вважає Панчишин.



Михайло Панчишин / Фото з інстаграму Михайла Панчишина