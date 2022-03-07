"Перемога за нами": українські зірки тепер не на сцені, а в теробороні

7 березня 2022 , 19:22
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Джерело:

фейсбук Міністерства оборони України

Відомі люди України з різних сфер вступили до територіальної оборони, щоб захищати рідну землю від ворогів. Серед бійців є актори, режисери, музиканти, ведучі.

24 лютого життя мільйонів українців ніби зупинилося. Тоді прийшла війна, яка все перевернула. Відомі артисти залишили кар'єру, взяли в руки зброю та відправилися захищати рідну землю. 

Важливо Тамерлан з дуету TamerlanAlena разом з теробороною та ЗСУ прямо зараз захищає українців

Зірки в територіальній обороні

Чимало відомих людей вступили до лав територіальної оборони. У різних містах України вони готуються до зустрічі з ворогом, щоб дати йому гідну відсіч. Відомо, що однією з найважливіших цілей, які планують захопити окупанти, є Київ. 

Виконавці, режисери, актори та інші відомі люди, які живуть в Києві, приєдналися до тероборони столиці. Вони є серед тих 100 тисяч людей, які захищають кожен сантиметр української землі.

  • Діджей гурту Kalush Orchestra МС Килиммен приєднався до ТРО міста Києва. У травні колектив представлятиме Україну на Євробаченні, а зараз боронить країну від російських загарбників.
  • Лідер гурту ТІК Віктор Бронюк з 2014 року допомагав воїнам на Донбасі, а тепер сам долучився до захисту країни.
  • Андрій Хливнюк, який є лідером гурту "Бумбокс", збирає аншлаги на концертах, наразі співає, патрулюючи столицю в складі сил ТРО.
  • Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя виховує трьох дітей. Зараз він бореться за їхнє майбутнє у вільній, суверенній державі. Артист разом із колегами з гурту також є у складі ТРО Києва. 
  • Кримськотатарський режисер Ахтем Сеітаблаєв зараз також є серед оборонців української столиці.
  • Фагот приєднався до зіркових колег, а решту українців підтримує морально – піснями.

Українські зірки в теробороні: дивіться відео онлайн

Музиканти, актори, ведучі та багато інших зараз є воїнами. Хто з відомих людей приєднався до тероборони чи ЗСУ – дізнавайтеся за посиланням

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Автор: Христина Кобак