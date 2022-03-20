Перемога буде за Україною, – Тарас Тополя розповів про втрати та настрій у теробороні

Популярний гурт "Антитіла" вступив до лав територіальної оборони Києва. Тарас Тополя зізнався, що втрати є, але настрій все одно бадьорий, адже Україна наближається до перемоги.

Російські окупанти знищують українські міста, однак вони не зможуть знищити той дух, який панує серед народу. Лідер гурту "Антитіла" у коментарі для 24 каналу розповів про роботу в територіальній роботі столиці.

Повна розмова Київ взяти нереально, – Тарас Тополя про місто-фортецю і тероборону в ексклюзивному інтерв'ю

Настрій в ТрО Києва

На жаль, серед українських воїнів, які захищають нашу землю, є втрати. Вони віддають своє життя заради того, щоб ми жили у вільній та незалежній країні.

Настрій в теробороні – бадьорий. Незважаючи на втрати, які є, всі знають, що перемога буде за Україною! Просто потрібні час, витримка, координація та віра. Віра робить все,

– сказав Тарас.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн