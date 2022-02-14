У переході купив валентинку, – Julik про знайомство з дружиною в День Валентина

Український шоумен та композитор Julik зізнався, що для нього День Валентина є особливим святом, оскільки саме з цією датою пов'язано багато важливих подій у житті.

14 лютого – особливий день для багатьох закоханих пар. Ексклюзивно для читачів 24 каналу Julik розповів, що важливого сталося у його житті в цю романтичну дату.

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Julik про День святого Валентина

Шоумен зізнався, що для нього це унікальне свято, оскільки з ним пов'язані найбільш знакові події в його житті: "Почалося все з того, що 14 років тому саме в цей день я вперше зустрівся з майбутньою дружиною. Тому ніколи не забуваю день нашого знайомства".

Як зараз пам'ятаю, як в переході купив валентинку й дуже переживав, чи сподобається,

– пригадав Юлік.

Також неочікуваний збіг обставин трапився, коли народжувався син шоумена: "Ми з дружиною знали, що приблизна дата пологів буде в цей період і святкували річницю знайомства в кафе. Тоді зрозуміли, що починаються перейми. Тому продовжили святкування в пологовому будинку. Та син вирішив нас перехитрити й народився 15 лютого".

Я дуже люблю День закоханих, бо це ще один шанс сказати своїй коханій людині про свої почуття. А в щоденній метушні ми забуваємо це робити,

– зазначив шоумен.



Julik з дружиною, сином і домашнім улюбленцем / Фото пресслужби