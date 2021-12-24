У передвечір Різдва: Руслана випустила ніжну колискову "Ходить Сон", зняту в Карпатах

Українська співачка Руслана презентувала нову казкову відеороботу "Ходить Сон", яку присвятила усім дітям, бабусям та мамам. Для створення композиції Руслана попередньо провела чимало часу у Карпатах, де черпала натхнення.

Як повідомила пресслужба, Руслана провела безліч експедицій в Карпатах, в яких вивчала гуцульські ритми та мелодії, аби створити авторську колискову. Також вона звертала увагу на прадавні українські колискові, тому ця робота сповнена багатьма символами та традиціями.

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"Коли ми спимо, подумки ми мандруємо світами. Коли ми просинаємося, ми народжуємося знову і знову. Ми отримуємо безцінний дар – новий день, нове життя, новий шанс почати все спочатку..." – йдеться у повідомленні пресслужби.



Руслана випустила колискову "Ходить Сон" / Фото Master Management 360

Руслана поділилась, що у відео присутні дві лінії: коли душа мандрує світами уві сні, та коли артистка у реальному житті гойдає колиску та співає свою пісню.

Містком до Сну є Колискова, яка голосом Матері вбирає наші страхи і повертає нам наші дитячі мрії! Мелодія. Слово. Спів. Чарівна вібрація Всесвіту. Я провела безліч експедицій в Карпатах, в яких вивчала гуцульські ритми та мелодії, що подарували нам містичну силу і зробили українські мелодії відомими на весь світ…

– розповіла Руслана.

Зйомки кліпу проходили високо у Карпатах, у автентичному будинку, де всі речі є реальними та історичними – музейними експонатами. Сама ж Руслана одягнула гуцульську сорочку, пошиту 100 років тому з домотканого полотна, а колиска з кліпу була виготовлена ще 300 років тому! Її зробили без жодного цвяха, а знайшли її в одній старій хаті, в якій начебто виколисали цілих 10 поколінь.

Руслана – Ходить Сон: дивитись онлайн відео