"Скоро і в Києві буде": у передмісті столиці з'явилася вулиця Миколи Мозгового

Донька легендарного українського композитора Олена Мозгова оголосила, що громада села Чубинське зробила їй сюрприз. Тепер вулиця, на якій вона живе, має ім'я її зіркового батька.

Родина Миколи Мозгового – дружина, донька, онуки, зять – живе в селі Чубинське, що за 12 кілометрів від столиці. 28 червня 2022 року їхню вулицю переіменували на честь покійного композитора.

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Під Києвом з'явилася вулиця Миколи Мозгового

Від сьогодні вулиця, на якій ми живемо в Чубинському, має назву – вулиця Миколи Мозгового. Дякую за пам'ять і шану тата громаді і тим, хто приймав рішення,

– похвалилася Олена Мозгова.

Вона зізналася, що колись з подібною пропозицією зверталася в Київську міську раду, але там їй відмовили. Тоді як владу Чубинського і просити не треба було.

"Колись я зверталась до влади Києва з такою самою пропозицією – назвати невеличку вулицю біля Палацу "Україна" ім'ям тата, але мені відмовили. Ну, то таке. А тут я нічого і не просила, люди самі вирішили. Це був сьогодні сюрприз", – додала продюсерка.

Микола Мозговий / Фото з фейсбуку Олени Мозгової

Вулицю Мозгового просять ще й у Києві

Фоловери підтримали ідею Олени Мозгової. Вони в один голос кажуть про те, що одну з вулиць Києва обов'язково мають назвати на честь видатного композитора-пісняра: