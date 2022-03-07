Перед війною: Андрію Данилку за гроші пропонували переїхати у Москву

Український артист Андрій Данилко у новому інтерв'ю розповів, як за декілька місяців до початку війни йому пропонували переїхати в Росію. За це він навіть міг отримати гроші.

Цією інформацією Данилко поділився під час розмови з Дмитром Гордоном. Артист зізнався, що лише зараз зрозумів, чому йому надходили такі дзвінки та пропозиції.

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Андрій Данилко про пропозиції переїхати в Москву

В Україні триває війна, однак Данилко не покидає Києва. Зараз він перебуває вдома, на Хрещатику. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави артист пригадав, що за декілька місяців до цього йому почали надходити дзвінки та повідомлення з різних російських телеканалів.

Мені дзвонили зі словами: "Андрію, давайте ми повернемо вас у Росію". Я сказав: "Ви що, з хворою головою прокинулися? Куди повернути? Я живу в Україні",

– пригадав Данилко.

Артист підозрює, що в цих пропозиціях був прихований інтерес. Вєрку Сердючку люблять на Росії, це була певна гра: "Щоб потім, коли це трапиться, я був у безвихідній ситуації. Я сказав: "Ні, я не їздив туди й не збираються".

Та росіяни не здавалися й наполягали на своєму. Так тривало приблизно 2 місяці. А потім Андрієві навіть запропонували гроші за переїзд у Москву.

Я отримав повідомлення: "Назвіть суму, за яку ви готові переїхати". Відповідь була така: "Скільки вам заплатити, щоб ви мені більше не дзвонили?",

– сказав Данилко.

Андрій Данилко активно критикує дії Путіна щодо України. Артист порадив Путіну повторити долю Гітлера – застрелитися у бункері. Адже війна, яка триває вже 12 днів, забрала тисячі життів не лише військових, а й мирних мешканців.

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