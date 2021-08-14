Перед народженням дитини: Юрій Горбунов влаштував вечірку для Каті Осадчої

Українське зіркове подружжя – Катя Осадча та Юрій Горбунов зовсім скоро стануть батьками вдруге. Перед народженням дитини шоумен влаштував традиційну вечірку – baby shower.

Зовсім скоро телеведуча Катя Осадча стане мамою втретє. Дуже часто майбутні батьки перед народженням дитини влаштовують вечірку – baby shower. У суботу, 14 серпня, таке святкування пройшло й у зіркового подружжя.

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Baby shower Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Організацією вечірки займався шоумен – він зробив дружині сюрприз. Для baby shower чоловік підготував красиву фотозону з оранжевими й зеленими кульками різних розмірів та квітами.

Гості плели вінки з квітів та насолоджувалися солодощами, оформленими у золотистому кольорі, ніби покриті золотом. Також перед ними виступала музична група з ліричними піснями.

Зазначимо, що на вечірку до Каті Осадчої та Юрія Горбунова завітали найближчі друзі. Серед них були Настя Каменських з Потапом, Анна Андрійчук та інші.

Цікаво, що на baby shower дуже часто оголошують стать дитини. Юрій Горбунов наголосив, що святкування триватиме до пізньої ночі. Можливо, скоро публіка дізнається, хто народиться у зіркової пари.



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму шоумена



Фотозона на вечірці / Фото з інстаграм-сторіз



Юрій Горбунов та Катя Осадча з Настею Каменських і Потапом / Фото з інстаграму шоумена



Солодощі на вечірці Каті Осадчої та Юрія Горбунова / Фото з інстаграм-сторіз

Образ Каті Осадчої

Сама Катя Осадча постала на baby shower у надзвичайно ніжному та романтичному образі. Вона позувала в пишній білій сукні довжини максі з довгим вирізом та синім принтом. Зірка спустила широкі бретелі та оголила плечі.

Вбрання телеведуча поєднала із золотистими туфлями з гострим носком. Вона доповнила образ кількома ланцюжками з підвісками та сережками.

Катя Осадча зібрала волосся у пучок ззаду й прикрасила зачіску вінком з квітів. На обличчі знаменитість зробила макіяж, підкресливши очі коричневими тінями, а губи – блискучою рожевою помадою.



Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторіз