Взяв би в обійми, – Зібров відповів, що зробив би з Путіним і чи спілкується з родичами з Росії

Український співак Павло Зібров до повномасштабного вторгнення мав багато родичів та знайомих у Росії. Проте після 24 лютого ці зв'язки обірвалися. Зібров пригадав, як родичі пропонували йому притулок у Росії та сказав, що зробив би з Путіним.

Павло Зібров зізнався, що зараз не спілкується з родичами у Росії. Він заявив, що навіть не бере від них слухавки.

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Що Зібров зробив би з Путіним

Ведуча Бацман запитала у народного артиста про те, що він би зробив з Путіним, якби опинився з ним в одній кімнаті. Відповів музикант досить лаконічно.

Він такий маленький, нижче за мене на дві голови, я його взяв би в обійми, підійшов би до нього, нібито привітатися, і спробував би йому шийні хребці скрутити,

– сказав Павло Зібров.

Він додав, що росіяни в пропаганді і не хочуть знати правду, тому вважають кремлівського диктатора ідеальним правителем.

Як родичі в Росії пропонували йому притулок

Зібров підкреслив, що після повномасштабного вторгнення Росії не хоче знати жодного товариша з країни-агресора і більше не вважатиме росіян друзями.

Крім того, він обірвав всі стосунки з родичами, які живуть у Воронезькій, Липецькій та Курській областях.

Вони через кілька днів (після початку війни – 24 Канал) дзвонили, говорили, якщо у вас така важка обстановка, ми готові вас прийняти, приїжджайте. Тому що у вас там небезпека, у вас там бандерівці захопили владу, фашисти, давайте до нас, ми все-таки рідня,

– пригадує ЗІбров.

Артист додав, що його родина послала росіян. "Після цього ми не спілкувалися. Якщо до них дійде, що накоїв Путін, їхня влада та їхній народ, тоді будемо розмовляти. Поки що, це бетонна стіна", – чітко відповів він.

Дивіться інтерв'ю з Павлом Зібровим: відео

До слова, раніше Павло Зібров показав будинок його друзів у Вишгороді, в яких влучила російська ракета. Виконавець опублікував моторошне відео, де його подруга показує наслідки удару. Також він розповів, що сім'я, яка жила в домі – в лікарні.