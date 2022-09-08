Павло Зібров показав двоповерховий особняк: де мешкає артист з сім'єю

Український артист Павло Зібров опублікував серію кадрів з сімейної фотосесії, яка відбулася на подвір'ї його заміського маєтку. Співак позував на камеру з дружиною та донькою, показав будинок, в якому мешкає.

В останні дні літа Павло Зібров зібрав найрідніших на фотосесії. Артист вирішив провести зйомку саме вдома, оскільки зараз час з сім'єю цінується, як ніколи раніше. Тому у сімейному архіві Зібрових тепер побільшало атмосферних світлин.

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Де мешкає Павло Зібров

Зібров зазначив, що намагається тримати баланс, дякує захисникам за те, що може відпочити разом з сім'єю, прочитати книжку, приготувати разом сніданок, поспілкуватися.

Дуже важливо відновлювати сили, наповнюватися емоціями, щоб далі якнайякісніше рухатися тільки вперед до перемоги!

– написав Павло Зібров під фото.

На світлинах артист зображений з дружиною Мариною і донькою Діаною. Спочатку сім'я сфотографувалася в альтанці у дворі свого будинку, а потім позувала на тлі двоповерхового маєтку. Будинок Зібрових дуже світлий і просторий. Навколо нього є велика територія з ідеальним газоном та величезною кількістю квітів. Влітку, коли все цвіте, це виглядає неймовірно красиво. Також є місце, де можна посидіти з друзями або ж самому насолодитися тишею та спокоєм.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, наприкінці липня шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво повернувся в будинок в Ірпені, де до війни жив разом з коханою. Чоловік купив цей дім два роки тому. На щастя, окупанти не зруйнували його. Тепер Ектор знову насолоджується проведенням часу в елітному котеджному комплексі серед лісу.