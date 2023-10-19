Тато в смартфоні їй не цікавий, – Павло Вишебаба зізнався, як часто спілкується з донькою

Український поет Павло Вишебаба відомий не лише завдяки службі в лавах ЗСУ. Чоловік прославився в мережі зокрема й тому, що зачитав щемливий вірш про свою доньку, який був написаний під час повномасштабного вторгнення.

Днями Павло розповів про свої стосунки із 7-річною Зореславою. Військовий зізнався, як часто йому вдається спілкуватися з донечкою.

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Як часто Павло Вишебаба спілкується з донькою

Військовий розповів, що раз на тиждень їм стабільно вдається поговорити з донечкою по відеозв'язку, оскільки лінія фронту зараз оснащена системою Starlink. Водночас тривала розлука дається в знаки.

Ми віддаляємося. Від цього нікуди не дітися. Вона майже два роки не бачить тата,

– поділився Павло.

Військовий зазначив, що дитині потрібно, щоб тато був поруч, а не десь там на екрані телефона чи комп'ютера.

"Тато в смартфоні їй не цікавий. Їй не цікаві мої новини, їй просто треба тата, який обійме її", – наголосив Вишебаба.

Тож чоловік підсумував, що після того, як всі батьки повернуться додому з передової, дітям потрібен буде час для того, щоб відновити ті стосунки, які були до цього.

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Що відомо про доньку Павла Вишебаби

У 2015 році Павло одружився з Інною Тесленко. Що цікаво, їхній шлюб став першим, заявку на який надіслали онлайн. Через рік у пари народилася донечка Зореслава. Їй 7 років. Зараз батько періодично бачиться з донечкою, коли повертається з фронту. Крім того, вони говорять телефоном.

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