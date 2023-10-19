На днях Павел рассказал о своих отношениях с 7-летней Зореславой. Военный признался, как часто ему удается общаться с дочерью.

Интересно Павел Вышебаба расстался с женой: почему их брак вошел в историю

Как часто Павел Вышебаба общается с дочерью

Военный рассказал, что раз в неделю им стабильно удается поговорить с дочерью по видеосвязи, поскольку линия фронта сейчас оснащена системой Starlink. В то же время длительная разлука дается в знаки.

Мы отдаляемся. От этого никуда не деться. Она почти два года не видит папу,

– поделился Павел.

Военный отметил, что ребенку нужно, чтобы отец был рядом, а не где-нибудь на экране телефона или компьютера.

"Папа в смартфоне ей не интересен. Ей не интересны мои новости, ей просто надо папу, который обнимет ее", – подчеркнул Вышебаба.

Мужчина подытожил, что после того, как все родители вернутся домой с передовой, детям потребуется время для того, чтобы восстановить те отношения, которые были до этого.

Интервью с Палом Вышебабой: смотрите видео онлайн

Что известно о дочери Павла Вышебабы

В 2015 году Павел женился на Инне Тесленко. Что интересно, их брак стал первым, заявку на который послали онлайн. Через год у пары родилась дочь Зореслава. Ей 7 лет. Сейчас отец периодически видится с дочерью, когда возвращается с фронта. Кроме того, они говорят по телефону.

Vyshebaba – "Доньці": смотрите видео онлайн