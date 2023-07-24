Іван Ганзера народився на Харківщині та проявив зацікавленість і хист до музики ще в юному віці. З народження у талановитого співака проблеми із зором через родову травму, однак він може бачити світло та обриси людей. 24 Канал розповість більше про його життя та творчість.

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Іван Ганзера та "Голос країни"

Іван Ганзера працював у Молодому театрі Вадима Мулермана, і саме робота там наштовхнула його на участь у "Голосі країни" у 2011 році. Він прийшов на кастинг з піснею "А ми удвох" та підкорив усіх чотирьох суддів. Іван обрав Діану Арбеніну.

У фіналі Іван боровся з Тонею Матвієнко та здобув перемогу з піснею "Не плач, тато". Завдяки тріумфу він отримав право підписати контракт зі студією Universal music. Наступного року артист презентував дебютний альбом "Я не могу тебя терять".

Іван Ганзера – "Не плач, тато": дивіться відео онлайн

У 2015 році Іван Ганзера презентував свій другий альбом "Хто має долар, сало їсть".

Цікаво, що Іван Ганзера пробував свої сили у політиці. Він балотувався у Верховну Раду від Радикальної партії Олега Ляшка у 2012 році на парламентських виборах. Він отримав 4 номер у списку, але партія не отримала бажану кількість голосів.

Особисте життя Івана Ганзери

Іван Ганзера познайомився з майбутньою обраницею за кулісами "Голосу країни" – вона була його шанувальницею та попросила фото. Згодом Ольга Каменчук та Іван Ганзера стали листуватися в мережі та стали найкращими друзями. Через певний час вони почали ходити на побачення та стали парою.

4 лютого 2014 року Іван та Ольга стали батьками – у них народилась дівчинка. Її назвали Софією на честь Софії Ротару.



Іван Ганзера з дружиною та донькою / Фото з його інстаграму

Чим займається під час війни

Варто зауважити, що Іван Ганзера підтримує українських військових не з лютого 2022 року, а ще з 2014 року. Ще з початку війни на Донбасі музикант активно їздив з концертами до захисників та виступав для них.

Він є одним із найбільш активних артистів, що підтримували бійців на той час – серед Святослава Вакарчука, "ВВ" та Приходько. За працю його нагородили відзнакою Президента України "За гуманітарну участь в АТО".

Також Іван Ганзера написав пісню "Путіну хана", яка отримала друге дихання та нову хвилю популярності після 24 лютого 2022.

Іван Ганзера – "Путіну хана": дивіться відео онлайн

Повномасштабне вторгнення Іван Ганзера та його сім'я зустріли на Житомирщині. Перші дні війни вони ховалися у підвалі, обстріли були дуже відчутними.

Тому родина виїхала до Польщі та звідти передавала допомогу у Коростень. Згодом вони повернулися до України, а Іван Ганзера продовжив виступати для військових на фронті, у госпіталях, підтримувати їх розмовами. Співак підтримує різноманітні ініціативи та долучається до зборів.

"Намагаюся бути корисним в часи, коли і не зовсім до музики. Але музика – це робота кожного артиста. Я завжди кажу, що війна не війна, а завжди є людина на касі, яка може обслужити нас в супермаркеті, на АЗС, чиновники. І артисти так само мають робити свою роботу", – вважає Іван Ганзера.

Як змінювався Іван Ганзера / Фото з інстаграму артиста