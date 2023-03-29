29 березня помер музикант і композитор Павло Дремлюженко – про це повідомили рідні артиста від його імені. Тривалий час Павло боровся з хворобою у Польщі.

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Помер Павло Дремлюженко

"Сьогодні Паша пішов до свого Батька Небесного", – допис з таким підписом з'явився на сторінці музиканта. Друзі та рідні оплакують його втрату та діляться численними спогадами та фото з артистом.

Павло Дремлюженко виїхав до Польщі, щоб зробити операцію онкохворому батькові. У той період і його самопочуття погіршилося, стало відомо про захворювання – лікарі діагностували гострий рак крові.

На жаль, я не знаю, звідки це взялося. Я навіть на нежить ніколи не хворів. Займався спортом, бігав по 5 кілометрів, тягав штанги, плавав у басейні, ходив у сауну та подорожував. І всіх оточуючих мотивував на спорт та здоровий образ життя,

– розповідав музикант.

Павло Дремлюженко переніс операцію та численні хімієтерапії. Водночас він продовжував займатися музикою. У нього залишилась дружина й троє дітей.



Павло боровся з раком / Фото з його фейсбуку

Павло Дремлюженко працював з українськими артистами, писав пісні, був засновником музичної студії Dream Production. Він працював з Тіною Кароль, Іриною Білик, Лідою Лі, Олексієм Мартиненком та іншими.

На втрату музиканта відреагувала Тіна Кароль. Вона згадала, як співала пісню "Намалюю тобі зорі" під його акомпанемент.



Тіна Кароль відреагувала на втрату / Фото з інстаграм-сторіз