29 марта скончался музыкант и композитор Павел Дремлюженко – об этом сообщили родные артиста от его имени. Долгое время Павел боролся с болезнью в Польше.

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Умер Павел Дремлюженко

"Сегодня Паша пошел к своему Отцу Небесному", – сообщение с такой подписью появилось на странице музыканта. Друзья и родные оплакивают его утрату и делятся многочисленными воспоминаниями и фотографиями с артистом.

Павел Дремлюженко уехал в Польшу, чтобы сделать операцию онкобольному отцу. В тот период и его самочувствие ухудшилось, стало известно о заболевании – врачи диагностировали острый рак крови.

К сожалению, я не знаю, откуда это взялось. Я даже на насморк никогда не болел. Занимался спортом, бегал по 5 километров, таскал штанги, плавал в бассейне, ходил в сауну и путешествовал. И всех окружающих мотивировал на спорт и здоровый образ жизни,

– рассказывал музыкант.

Павел Дремлюженко перенес операцию и многочисленные химиотерапии. В то же время, он продолжал заниматься музыкой. У него осталась жена и трое детей.



Павел боролся с раком / Фото из его фейсбука

Павел Дремлюженко работал с украинскими артистами, писал песни, был основателем музыкальной студии Dream Production. Он работал с Тиной Кароль, Ириной Билык, Лидой Ли, Алексеем Мартыненко и другими.

На потерю музыканта отреагировала Тина Кароль. Она вспомнила, как пела песню "Нарисую тебе звезды" под его аккомпанемент.



Тина Кароль отреагировала на потерю / Фото с инстаграм-сториз