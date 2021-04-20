У парних образах: Наталка Карпа зачарувала миловидною фотосесією з донькою

Відома українська співачка Наталка Карпа знялась із донькою Златою у яскравій фотосесії. Зіркова матуся з донечкою позували в парних образах і зачарували мережу.
Відома українська артистка Наталка Карпа не приховує особисте життя та часто ділиться з прихильниками кадрами зі свого життя. Днями вона оприлюднила серію миловидних фото.
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Зйомка Наталки Карпи з донькою
Знаменитість поділилась, що цю фотосесію вона вирішила влаштувати ще до того, як відправилась з донькою Златою в Єгипет. Зіркова матуся разом з донькою позували в маленькому басейні з різнобарвними кульками. Вони багато сміялись, розважалися та гралися.
Наталка Карпа з донькою Златою приміряли парні образи – вони позували в яскравих рожевих спортивних костюмах. Співачка розпустила пишне волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі зірка зробила яскравий макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями й стрілками, а губи нафарбувала насиченою помадою винного кольору.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
У коментарях Наталку Карпу та її маленьку донечку засипали компліментами:
- "Посміхайтеся частіше, ви прекрасна";
- "Хороші";
- "Які красуньки".