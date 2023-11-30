У нестандартний спосіб: відомий український співак PARFENIUK зробив пропозицію дівчині
Джерело:PARFENIUK
Днями відомий український співак PARFENIUK потішив шанувальників радісною звісткою. Він розповів, що освідчився блогерці Сімбочці.
Хлопець зробив пропозицію коханій у нестандартний спосіб. Він замість звичайної обручки освідчився за допомогою кільця від ключів. Водночас це не завадило дівчині погодитись на пропозицію хлопця.
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PARFENIUK освідчився своїй дівчині
Ілля зробив пропозицію у своєму рідному місті Каневі. І відбулося це ще пів року тому – у липні. Під час романтичної прогулянки містом Парфенюк став на одне коліно і попросив руки Сімбочки. Блогерка не гаяла часу і погодилася на пропозицію коханого, відповівши "так".Цікаво, що артист вибрав не традиційну каблучку, а кільце від ключів.
Зіркова пара не розголошувала новину раніше, оскільки Сімбочка боялася негативу від публіки. Втім, зрештою через пів року вони наважилися поділитися радісно звісткою.
Хто такий PARFENIUK
- Це молодий український співак, який здобув популярність після того, як в мережі завірусилося відео, де він виконує трек "Провела екскурсію" просто в маршрутці.
- Артист родом з Канева, Черкаської області. Він займається музикою ще з дитинства. Зокрема, на чотири роки дядько подарував хлопцю гармошку. Пізніше Ілля навчився грати майже на всіх музичних інструментах.
- Після публікації пісні "Провела екскурсію" PARFENIUK вирішив активно розвиватися в музичній сфері. До цього він працював офіціантом та дитячим аніматором.
- Всього в артиста зараз 6 треків: "Провела екскурсію", "Відриваючись", "Долоні", "Поряд", "Повільно", "Мала". Всі з них є дуже популярні в тіктоці.
- Цікаво, що в кліпі на пісню "Поряд" вперше з'явилася дівчина виконавця блогерка Сімбочка. У відео вона постала без свого сценічного образу.
PARFENIUK – "Поряд": дивіться відео онлайн
- Більшість треків співака на любовну тематику. Він поділився, що пише про це, оскільки це саме те, що всі завжди хочуть чути: "Це невіддільна частина нашого життя. Ми всі любимо, любили, або будемо любити. Про війну зараз багато хто пише, я туди не лізу, багато зараз артистів, які цим займаються. Люди хочуть відволіктись від цього і хочуть почути щось щире, душевне. Всі вже втомились. От я цим і займаюсь".