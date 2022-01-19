З пампухами та дідухом: Ірина Федишин поділилась святковим фото

У надвечір'я Водохреща українська співачка Ірина Федишин опублікувала нове фото. Вона показала, як провела Щедрий вечір.

18 січня українці вдруге збиралися за різдвяним столом, аби відзначити Другий Святий вечір, або ж Щедрий вечір. Ірина Федишин дотрималась традицій та показала атмосферне фото з вечері в інстаграмі.

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Ірина Федишин у Щедрий вечір

Виконавиця позувала перед камерою на тлі різдвяної ялинки. У руках вона тримала пампухи в макітрі, а також дідух.

У надвечір'я Водохреща Ірина Федишин постала в українському вбранні – вишитій сорочці та червоному жакеті без рукавів.

Співачка вклала біляве волосся пишними локонами, а риси обличчя підкреслила ніжним макіяжем. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – рожевою помадою.

Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я,

– підписала артистка фото.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму зірки

У коментарях під новим фото знаменитості шанувальники приєднуються до привітань зі святом, а також відгукуються про красивий образ Федишин: