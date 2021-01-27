Памела Андерсон таємно одружилась зі своїм охоронцем: весільні фото

53-річний секс-символ Памела Андерсон вчетверте вийшла заміж. Модель одружилась з охоронцем Деном Гейхерстом, з яким закрутила роман минулого року.

Джерело: Daily Mail

Таємне весілля пари відбулось на задньому дворі будинку зірки в рідному селі Ледісміт, що на острові Ванкувер, напередодні Різдва. Саме в цьому маєтку одружилися батьки зірки, які досі разом.

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Памела Андерсон одружилась з охоронцем

Замість пишного весілля закохані провели таємну церемонію без рідних і друзів та дотримались давніх традицій. Вони обмінялися подружніми обітницями під звук барабанів.

Весільна сукня зірки Playboy також була в старовинному стилі – з фатиновою спідницею ніжно-блакитного кольору та корсетом, однак без пікантного декольте не обійшлось. Довершили образ нареченої довга фата від Valentino та невеликий букет з рожевих і білих троянд. Натомість Ден Гейхерст одягнув чорні штани та білу сорочку.

Я саме там, де мені потрібно бути – в обіймах людини, яка справді мене любить. Я закохана. Ми одружилися на Святвечір з благословення обох наших сімей, і всі, кого ми знаємо, раді за нас,

– зізналась Памела Андерсон.

Закохані обмінялися лаконічними обручками без жодних прикрас та діамантів. Після розпису вони смакували домашнім веганським тортом з блискучим серцем зверху. Памела Андерсон не стала розсекречувати, чи відправляться вони в медовий місяць, наголосивши: "Кожен день - це наш медовий місяць".

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Що відомо про роман Памели Андерсон з охоронцем

Ден Гейхерст – будівельник за фахом. Він допомагає місцевому заповіднику для тварин. З чоловіком знаменитість познайомилась на початку карантину минулого року. З того часу вони були разом цілодобово та жили в селі Ледісміт, де народилася Памела Андерсон. Вона зізнається, що знає коханого так добре, ніби вони знайомі вже сім років.

"Нарешті поруч з нею справжній чоловік, який знає, як з нею поводитися. Вона відчуває себе комфортно, і вони ніколи не втрачають один одного з поля зору. Він не зі світу Голлівуду і це ідеально підходить для Памели", – розповідали інсайдери у вересні минулого року.