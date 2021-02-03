У пальті та костюмі: королева Летиція підкорила елегантним образом – фото

Іспанська королева Летиція все частіше з'являється на публіці та підкорює елегантними образами. Днями вона здійснила новий вихід та продемонструвала аутфіт у пальті та костюмі.

Джерело: 24 канал

Іспанська королева Летиція здійснила новий світський вихід. Вона прибула до штаб-квартири FAD (Фонду проти наркоманії), що в Мадриді. Її Величність співпрацює з кількома такими фондами, а тому часто їх відвідує.

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Образ королеви Летиції

Для ділових зустрічей іспанська королева зазвичай обирає відповідні лаконічні аутфіти. Цей раз не був винятком. Летиція постала перед камерами в чорній кофтинці та вузьких брючних штанах в тон. Зверху вона одягнула довге чорно-біле пальто на ґудзиках, що додавало образу витонченості та елегантності.

Королева Летиція доповнила вбрання замшевими лоферами в тон із сріблястою вставкою. У руках вона тримала також шкіряний чорний клатч та хустину.

Її Величність вирівняла та розпустила волосся. В її зачісці видніються сиві пасма, але королева не зафарбовує сивину, акцентуючи на природності. На обличчі вона зробила макіяж, підкресливши очі коричневими та золотистими тінями. Як і під час усіх виходів, королева Летиція постала в захисній масці.



Королева Летиція / Фото Getty Images