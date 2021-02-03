Испанская королева Летиция все чаще появляется на публике и покоряет элегантными образами. На днях она совершила новый выход и продемонстрировала аутфит в пальто и костюме.

Источник: 24 канал

Испанская королева Летиция осуществила новый светский выход. Она прибыла в штаб-квартиру FAD (Фонда против наркомании), что в Мадриде. Ее Величество сотрудничает с несколькими такими фондами, а потому часто их посещает.

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Образ королевы Летиции

Для деловых встреч испанская королева обычно выбирает соответствующие лаконичные аутфиты. Этот раз не был исключением. Летиция предстала перед камерами в черной кофточке и узких брючных штанах в тон. Сверху она одела длинное черно-белое пальто на пуговицах, что придавало образу утонченности и элегантности.

Королева Летиция дополнила наряд замшевыми лоферами в тон с серебристой вставкой. В руках она держала также кожаный черный клатч и платок.

Ее Величество выровняла и распустила волосы. В ее прическе виднеются седые пряди, но королева не окрашивает седину, акцентируя на естественности. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза коричневыми и золотистыми тенями. Как и во время всех выходов, королева Летиция появилась в защитной маске.



Королева Летиция / Фото Getty Images