"НАТО не впишеться": Тарас Тополя про падіння російських ракет у Польщі

15 листопада російські військові завдали масових ракетних ударів по території України. Під час цього осстрілу ракети впали й на території Польщі, яка є членом НАТО. Та, на думку Тараса Тополі, навіть у такому випадку НАТО не діятиме проти агресора.

Російські ракети впали у Пшеводові, що у Грубешівському районі. Цей населений пункт межує з Львівською та Волинською областями. Вперше за час повномасштабної війни через масований обстріл російськими військами снаряди впали на територію країни НАТО.

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Тарас Тополя про падіння ракет у Польщі

Лідер гурту "Антитіла" висловив свою думку щодо падіння російських ракет на території Польщі. Оскільки це країна НАТО, то саме Альянс має дати рішучу відповідь. Натомість все більше заяв про те, що члени НАТО не впевнені, що це була російська ракета, яка запущена з території Росії.

Тарас Тополя наголосив, що не варто тішити себе ілюзіями, оскільки НАТО не вступить у цю війну. Він висловив щирі співчуття сім'ям загиблих громадян Польщі. А також звернувся до українців.

Кілька нагадувань всім: Росія – держава-терорист, НАТО не впишеться, 5 стаття колективного договору – забудьте. І не тіште себе ілюзіями. Просто робимо своє – планомірно знищуємо окупантів. За підтримки союзників. Так переможемо!

– написав Тарас.



Тарас Тополя про ракетний удар по території Польщі / Фото з інстаграму артиста

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