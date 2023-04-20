"Наступний "Холостяк" знімаємо в космосі": кумедні реакції зірок на таємничі спалахи в Києві
Ввечері 19 квітня у небі над Києвом з’явилось дивне сяйво. На відео очевидців видно, як до землі летить, а тоді спалахує невідомий об’єкт. Припускають, що це було падіння метеорита з потоку Лірид.
У соцмережі одразу почалися дискусії щодо спалахів у Києві. Серед головних здогадок – НЛО та падіння метеорита. Зірки теж не втрималися та поділилися мемами щодо цього. 24 Канал зібрав у добірку реакції українських артистів.
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Як зірки відреагували на спалахи в Києві
Зірки у соцмережах поділилися власними думками та поширили кілька найсмішніших мемів. Більшість з них стосується позаземних істот НЛО. Воно й не дивно, адже цей спалах не був пов'язаний з ракетними або дроновими атаками.
Зокрема, співачка Надя Дорофєєва поширила жарт про те, нібито Повітряни сили України знищили НЛО над Києвом.
Реакція Наді Дорофєєвої на спалахи в Києві / Фото з її інстаграм-сторіс
Телеведучий Григорій Решетник пожартував, що чекає на НЛО, бо вони домовилися, щоб наступний сезон "Холостяка" знімали в космосі. Він запостив фото, нібито виглядає на прибульців.
Реакція Григорія Решетника на спалахи в Києві / Фото з його інстаграм-сторіс
Його дружина Христина пожартувала, що українській військові зустрічають прибульців та просять, щоб ті сказали слово "паляниця". Цей же мем запостив і зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.
Реакція Христини Решетник на спалахи в Києві / Фото з її інстаграм-сторіс
Акторка Наталка Денисенко, у якої чоловік воює на передовій, теж поділилася з підписникам найулюбленішим мемом щодо спалахів у Києві. На світлині нібито прибульці запитують, чому українці не здивовані НЛО, на що вони відповідають, що це ті скоро здивуються.
Реакція Наталки Денисенко на спалахи в Києві / Фото з її інстаграм-сторіс
Співак Володимир Дантес також відреагував на спалахи в Києві. Він зазначив, що його повеселило те, як українці трошки об*сралися, але вже 70% з них зробили меми на цю тему.
Реакція Володимира Дантеса на спалахи в Києві / Фото з його інстаграм-сторіс
Співак Артем Пивоваров пожартував, що він не причетний до падіння метеорита в Києві. Він поділився з підписниками фото спалахів та зазначив, що про цю новину чули вже всі.
Реакція Артема Пивоварова на спалахи в Києві / Фото з його інстаграм-сторіс
Акторка Анна Салівачнук поширила кадри зі спалахами та наголосила, що "українці готові вже до всього, навіть до НЛО".
Реакція Анни Саліванчук на спалахи в Києві / Фото з її інстаграм-сторіс
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Що відомо про падіння небесного тіла у Києві
- Метеорит впав у столиці України близько 22:00. Невдовзі після цього у Київській ОВА підтвердили, що у небі виявили повітряну ціль, а в столиці та області оголосили повітряну тривогу.
- Метеорит був не єдиним припущенням причини яскравого спалаху у небі Києва. Голова КМВА Сергій Попко написав, що це могло бути падіння супутника NASA. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, що не може це підтвердити.
- Цікаво, що спалах у Києві співпав з очікуваним падінням супутника RHESSI. Однак в освітній проєкт Alpha Centauri відзначили, що супутник не міг впасти над Україною, адже його траєкторія руху була зовсім іншою.
- Згодом у Державному космічному агентстві прокоментували, що саме трапилось на Київщині. Там заявили про високоенергетичну акустичну подію, що, ймовірно, пов'язано із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. За даними агенства, ймовірно, спалах було спричинено падінням метеорита з потоку Лірид.