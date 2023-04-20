В соцсети сразу начались дискуссии о вспышках в Киеве. Среди главных догадок – НЛО и падение метеорита. Звезды тоже не удержались и поделились мемами на этот счет. 24 Канал собрал в подборку реакции украинских артистов.
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Как звезды отреагировали на вспышки в Киеве
Звезды в соцсетях поделились собственными мыслями и распространили несколько самых смешных мемов. Большинство из них касается внеземных существ НЛО. Оно и не удивительно, ведь эта вспышка не была связана с ракетными или дроновыми атаками.
В частности, певица Надя Дорофеева распространила шутку о том, что Воздушные силы Украины уничтожили НЛО над Киевом.
Реакция Нади Дорофеевой на вспышки в Киеве / Фото с ее инстаграм-сторис
Телеведущий Григорий Решетник пошутил, что ждет НЛО, потому что они договорились, чтобы следующий сезон "Холостяка" снимали в космосе. Он запостил фото, на коротом якобы выжидает пришельцев з неба.
Реакция Григория Решетника на вспышки в Киеве / Фото с его инстаграм-сторис
Его жена Кристина пошутила, что украинские военные встречают пришельцев и просят, чтобы те сказали слово "паляница". Этот же мем запостил и звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
Реакция Кристины Решетник на вспышки в Киеве / Фото с ее инстаграм-сторис
Актриса Наталья Денисенко, у которой мужчина воюет на передовой, тоже поделилась с подписчиком самым любимым мемом по поводу вспышек в Киеве. На фото якобы пришельцы спрашивают, почему украинцы не удивлены НЛО, на что они отвечают, что это те скоро удивятся.
Реакция Наталки Денисенко на вспышки в Киеве / Фото с ее инстаграм-сторис
Певец Владимир Дантес также отреагировал на вспышки в Киеве. Он отметил, что его повеселило то, как украинцы немного об*срались, но уже 70% из них сделали мемы на эту тему.
Реакция Владимира Дантеса на вспышки в Киеве / Фото с его инстаграм-сторис
Певец Артем Пивоваров пошутил, что он не причастен к падению метеорита в Киеве. Он поделился с подписчиками фото вспышек и отметил, что об этой новости слышали уже все.
Реакция Артема Пивоварова на вспышки в Киеве / Фото с его инстаграм-сторис
Актриса Анна Саливачнук распространила кадры со вспышками и подчеркнула, что "украинцы готовы уже ко всему, даже к НЛО".
Реакция Анны Саливанчук на вспышки в Киеве / Фото с ее инстаграм-сторис
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Что известно о падении небесного тела в Киеве
- Метеорит упал в столице Украины около 22:00. Вскоре после этого в Киевской ОВ подтвердили, что в небе обнаружили воздушную цель, а в столице и области объявили воздушную тревогу.
- Метеорит был не единственным предположением о причине яркой вспышки в небе Киева. Глава КМВА Сергей Попко написал, что это могло быть падение спутника NASA. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, что не может это подтвердить.
- Интересно, что вспышка в Киеве совпала с ожидаемым падением спутника RHESSI. Однако в образовательном проекте Alpha Centauri отметили, что спутник не мог упасть над Украиной, ведь его траектория движения была совсем другой.
- Впоследствии в Государственном космическом агентстве прокомментировали, что именно произошло на Киевщине. Там заявили о высокоэнергетическом акустическом событии, что, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. По данным агентства, вероятно, вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид.