У соцмережі одразу почалися дискусії щодо спалахів у Києві. Серед головних здогадок – НЛО та падіння метеорита. Зірки теж не втрималися та поділилися мемами щодо цього. 24 Канал зібрав у добірку реакції українських артистів.

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Як зірки відреагували на спалахи в Києві

Зірки у соцмережах поділилися власними думками та поширили кілька найсмішніших мемів. Більшість з них стосується позаземних істот НЛО. Воно й не дивно, адже цей спалах не був пов'язаний з ракетними або дроновими атаками.

Зокрема, співачка Надя Дорофєєва поширила жарт про те, нібито Повітряни сили України знищили НЛО над Києвом.



Реакція Наді Дорофєєвої на спалахи в Києві / Фото з її інстаграм-сторіс

Телеведучий Григорій Решетник пожартував, що чекає на НЛО, бо вони домовилися, щоб наступний сезон "Холостяка" знімали в космосі. Він запостив фото, нібито виглядає на прибульців.



Реакція Григорія Решетника на спалахи в Києві / Фото з його інстаграм-сторіс

Його дружина Христина пожартувала, що українській військові зустрічають прибульців та просять, щоб ті сказали слово "паляниця". Цей же мем запостив і зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.



Реакція Христини Решетник на спалахи в Києві / Фото з її інстаграм-сторіс

Акторка Наталка Денисенко, у якої чоловік воює на передовій, теж поділилася з підписникам найулюбленішим мемом щодо спалахів у Києві. На світлині нібито прибульці запитують, чому українці не здивовані НЛО, на що вони відповідають, що це ті скоро здивуються.



Реакція Наталки Денисенко на спалахи в Києві / Фото з її інстаграм-сторіс

Співак Володимир Дантес також відреагував на спалахи в Києві. Він зазначив, що його повеселило те, як українці трошки об*сралися, але вже 70% з них зробили меми на цю тему.



Реакція Володимира Дантеса на спалахи в Києві / Фото з його інстаграм-сторіс

Співак Артем Пивоваров пожартував, що він не причетний до падіння метеорита в Києві. Він поділився з підписниками фото спалахів та зазначив, що про цю новину чули вже всі.



Реакція Артема Пивоварова на спалахи в Києві / Фото з його інстаграм-сторіс

Акторка Анна Салівачнук поширила кадри зі спалахами та наголосила, що "українці готові вже до всього, навіть до НЛО".



Реакція Анни Саліванчук на спалахи в Києві / Фото з її інстаграм-сторіс

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