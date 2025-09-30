Водночас адвокати наполягають, що він може вийти на волю вже до кінця року. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на Reuters.

Федеральні прокурори США просять засудити Шона Комбса більш ніж до 11 років в'язниці та оштрафувати на 500 тисяч доларів.

Захист же наполягає на 14 місяцях, вважаючи, що суддя не повинен враховувати свідчення про насильство P. Diddy над колишніми подругами, адже присяжні виправдали репера за звинуваченнями у примусі до с*кс*. Так, у разі меншого вироку P. Diddy може вийти на свободу вже до кінця року – йому зарахують майже рік, проведений у бруклінському СІЗО після арешту 16 вересня 2024 року.

Водночас, як пише Sky News, теоретично Комбсу може загрожувати до 20 років в'язниці, адже його визнали винним за двома пунктами обвинувачення у перевезенні людей для проституції. Кожна з цих статей передбачає максимальний строк – 10 років. Тобто якщо суддя призначить максимально можливе покарання за обидва пункти, то P. Diddy загрожує до двадцяти років за ґратами.

Остаточне рішення суддя оголосить 3 жовтня.

Що відомо про справу P. Diddy?