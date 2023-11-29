Оззі Осборн мріє влаштувати останнє шоу та попрощатися з фанами: все через хворобу
Джерело:Rolling Stone UK
Легендарний музикант Оззі Осборн страждає через хворобу Паркінсона. Попри погане самопочуття, він хоче влаштувати останній концерт.
У 2003 році Оззі Осборн потрапив у серйозну аварію на квадроциклі. Тоді йому в тіло вставили металеві пластини. Вони зрушилися у 2019 році через те, що музикант впав. На початку цього року Оззі переніс четверту операцію.
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Оззі Осборн мріє про останній концерт
Це справді вивело мене з ладу. Друга операція пішла кардинально не так і фактично залишила мене калікою. Я думав, що буду активним після другої та третьої, але вони вставили мені довбаний прут у хребет. Знайшли пухлину в одному з хребців, тож довелося все це діставати. Це досить важко,
– зізнався Оззі Осборн.
Попри рак та хворобу Паркінсона Оззі Осборн мріє влаштувати останнє шоу та попрощатися з шанувальниками.
"Незалежно від причин, моя мета – працювати та робити шоу. Якщо я не зможу продовжувати робити шоу регулярно, я просто хочу бути достатньо здоровим, щоб зробити одне шоу, де я можу сказати: "Привіт, хлопці, дякую за моє життя". Це те, над чим я працюю, і якщо впаду мертвим наприкінці концерту, це буде смерть щасливої людини", – додав музикант.
Оззі Осборн / Фото Rolling Stone
Оззі Осборн пішов зі сцени
- Оззі Осборн зізнавався, що страждає через хворобу Паркінсона, що була спричинена травмою спини та шиї. У 2020 році він скаржився на нестерпний біль та розповідав, що відчуває холод та оніміння в кінцівках.
- Рок-легенда перестав часто з'являтися на публіці. У листопаді 2022 року його помітили в Беверлі-Хіллз, де він показався сивий і мав у руках тростину.
- У лютому Оззі Осборн оголосив, що змушений піти зі сцени. Попри лікування його тіло залишається фізично слабким. Тому він не здатен гастролювати.