Оззі Осборн мріє влаштувати останнє шоу та попрощатися з фанами: все через хворобу

29 листопада 2023, 01:05
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Джерело:

Rolling Stone UK

Легендарний музикант Оззі Осборн страждає через хворобу Паркінсона. Попри погане самопочуття, він хоче влаштувати останній концерт.

У 2003 році Оззі Осборн потрапив у серйозну аварію на квадроциклі. Тоді йому в тіло вставили металеві пластини. Вони зрушилися у 2019 році через те, що музикант впав. На початку цього року Оззі переніс четверту операцію.

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Оззі Осборн мріє про останній концерт

Це справді вивело мене з ладу. Друга операція пішла кардинально не так і фактично залишила мене калікою. Я думав, що буду активним після другої та третьої, але вони вставили мені довбаний прут у хребет. Знайшли пухлину в одному з хребців, тож довелося все це діставати. Це досить важко,
– зізнався Оззі Осборн.

Попри рак та хворобу Паркінсона Оззі Осборн мріє влаштувати останнє шоу та попрощатися з шанувальниками.

"Незалежно від причин, моя мета – працювати та робити шоу. Якщо я не зможу продовжувати робити шоу регулярно, я просто хочу бути достатньо здоровим, щоб зробити одне шоу, де я можу сказати: "Привіт, хлопці, дякую за моє життя". Це те, над чим я працюю, і якщо впаду мертвим наприкінці концерту, це буде смерть щасливої людини", – додав музикант.


Оззі Осборн / Фото Rolling Stone

Оззі Осборн пішов зі сцени

  • Оззі Осборн зізнавався, що страждає через хворобу Паркінсона, що була спричинена травмою спини та шиї. У 2020 році він скаржився на нестерпний біль та розповідав, що відчуває холод та оніміння в кінцівках.
  • Рок-легенда перестав часто з'являтися на публіці. У листопаді 2022 року його помітили в Беверлі-Хіллз, де він показався сивий і мав у руках тростину.
  • У лютому Оззі Осборн оголосив, що змушений піти зі сцени. Попри лікування його тіло залишається фізично слабким. Тому він не здатен гастролювати.

Автор: Марія Касій