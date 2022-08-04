Рок-легенда Оззі Осборн випустить платівку в кольорах українського прапора: якою вона буде

Британський рок-музикант Оззі Осборн готує до релізу новий альбом Patient Number 9. Ця платівка буде синьо-жовтою – у кольорах українського прапора, а виручені з неї кошти підуть на благодійність.

"Князь Темряви повертається", – оголосили представники Оззі Осборна. 9 вересня відбудеться прем'єра його 13 студійного альбому Patient Number 9, і він буде на підтримку України.

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Оззі Осборн випускає альбом у кольорах українського прапора

Новий студійний альбом Оззі Осборна Patient Number 9 вже доступний для попереднього замовлення. "Обмежений тираж ексклюзивного 2-LP синьо-жовтого вінілу в кольорах українського прапора", – йдеться в описі на Spotify.

Вартість платівки – 38 доларів (1 400 гривень). Усі виручені з її продажу кошти британський рокер обіцяє віддати волонтерській організації Third Wave Volunteers. Вона евакуює з Києва дітей-сиріт з особливими потребами, яких усиновили у США. До Америки їх доставляють з Румунії на літаках Medivac.

У лютому мій син Джек працював з Third Wave Volunteers над евакуацією з України дітей-сиріт з особливими потребами. Просто зараз Україна жахливо потребує допомоги, особливо після того, як почалася війна, тому здається правильним працювати над такою важливою справою,

– наголосив сам Оззі Осборн.

Новий синьо-жовтий вініл Оззі Осборна / Фото з твіттера

За таке рішення Оззі Осборну у твіттері дякують не тільки українці, а й фани з усього світу:

"Дякуємо за творчий і продуманий спосіб поділитися музикою, водночас надавши можливість допомогти іншим";

"Величезна повага і безмежна вдячність за підтримку України";

"Велика подяка за все, що ви робите для України";

"Благослови вас Боже, сер".

Оззі Осборн не вперше підтримує Україну

У квітні Оззі Осборн і його дружина Шерон оголосили, що готові прийняти українських біженців у своєму будинку в невеликому селі Джорданс, що у графстві Бакінгемшир у Великій Британії. Зіркове подружжя там не проживає, тому не хоче, щоб нерухомість пустувала у такі складні часи.