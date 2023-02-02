Моє тіло слабке, – Оззі Осборн повідомив, що йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям

Британський музикант Оззі Осборн засмутив фанів звісткою про своє здоров'я та майбутні концерти. Він повідомив, що не в змозі виступати на сцені через давню травму.

Знаменитий британський музикант, якого називають "хрещеним батьком металу", повідомив про завершення гастрольної кар'єри. Оззі Осборн зізнався, що ділитися такими речами – найскладніше.

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Оззі Осборн йде зі сцени

Музикант згадав, що 4 роки тому в лютому він впав та пошкодив хребет. Попри довге та всеможливе лікування йому не вдалося повернути ту фізичну форму, яка дозволила б продовжити гастролювати.

Моєю єдиною метою відтоді було повернутися на сцену. Мій співочий голос у порядку. Однак після трьох операцій, лікування стовбуровими клітинами, нескінченних сеансів фізіотерапії і зовсім недавно новаторського лікування кібернікою (HAL) моє тіло все ще фізично слабке,

– заявив Оззі Осборн.



Оззі Осборн / Фото з інстаграму артиста

Рокер повідомив, що йде зі сцени й не зможе фізично виступати з концертами в Європі та Британії. Утім, його команда працює над думками, чи міг би він виступати без переїздів з міста до міста.

"З чистою совістю я дійшов висновку, що фізично не в змозі виступати з моїми майбутніми концертами в Європі та Британії. Я не можу здійснити необхідну подорож. Ніколи б я не подумав, що мої гастрольні дні закінчаться таким чином. Моя команда наразі вигадує ідеї, де я зможу виступати, не переїжджаючи з міста до міста і з країни до країни".

Осборн подякував родині, друзям, гурту, команді і шанувальникам за підтримку та відданість: "Ви дали мені життя, про яке я ніколи не мріяв. Я люблю всіх вас".

Хвороби Осборна та його підтримка України