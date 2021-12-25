Озброєний юнак намагався вдертися до замку, в якому перебуває Єлизавета ІІ

Британські правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який хотів проникнути на територію Вінздорського замку. Саме там королева Єлизавета ІІ у 2021 році святкує Різдво.

Інцидент трапився зранку 25 грудня – о 8:30 за Лондоном. Представникам королівської сім'ї вже повідомили про цей інцидент. Вони прибули у Віндзор вже після цього. Поліція розпочала розслідування.

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Юнак затримали, він вже під вартою

Як зазначили правоохоронці, зловмисник зміг прорватися на територію замку. Втім, йому так і не вдалося дістатися жодної з будівель королівської резиденції. Особу зловмисника не розкривають. Втім, у поліції уточнили, що зараз той перебуває під вартою. Його підозрюють у незаконному проникненні на об’єкт, що охороняється, а також у володінні бойовою зброєю. Поліція долини Темзи співпрацює із колегами з Лондона.



Поліція на території Віндзорського замку / Фото AP

Інцидент у 1980-х

У 1982 році 33-річний британець Майкл Фаган двічі незаконно проникав на територію Букінгемського палацу. Йому навіть вдалося пробратися у спальню королеви. Він спілкувався з Єлизаветою II упродовж кількох хвилин. Коли чоловік попросив цигарку, тій вдалося викликати охорону.

Віндзорський замок: що про нього відомо

Джерело: "Вікіпедія"

Це офіційна резиденція британських монархів у Віндзорі, що над Темзою. Вона розташована у графстві Беркшир – за 40 кілометрів від Лондона. Саме там Єлизавета ІІ часто приймає офіційних осіб.

Загальна площа Віндзорського замку займає понад 52 тисячі квадратних метрів. Його неодноразово перебудовували. Теперішнього вигляду він набув після реконструкції у 1992 році, якій передувала пожежа.

Раніше королева Єлизавета за традицією зустрічала Різдво у маєтку Сандрінгем на сході Англії. Втім, через пандемію COVID-19 вже другий рік поспіль вона залишається на свята у Віндзорі.

Де розташований Віндзорський замок: дивіться на карті