Инцидент произошел утром 25 декабря – в 8:30 по Лондону. Представителям королевской семьи уже сообщили об этом инциденте. Они прибыли в Виндзор уже после этого. Полиция начала расследование.

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Юношу задержали, он уже под стражей

Как отметили правоохранители, злоумышленник смог прорваться на территорию замка. Впрочем, ему так и не удалось добраться ни до одного из зданий королевской резиденции. Личность злоумышленника не раскрывают. Однако в полиции уточнили, что сейчас тот находится под стражей. Его подозревают в незаконном проникновении на охраняемый объект, а также во владении боевым оружием. Полиция долины Темзы сотрудничает с коллегами из Лондона.

Полиция на территории Виндзорского замка / Фото AP

Инцидент в 1980-х

В 1982 году 33-летний британец Майкл Фаган дважды незаконно проникал на территорию Букингемского дворца. Ему даже удалось пробраться в спальню королевы. Он общался с Елизаветой II в течение нескольких минут. Когда мужчина попросил сигарету, ей удалось вызвать охрану.

Виндзорский замок: что о нем известно

Источник: "Википедия"

Это официальная резиденция британских монархов в Виндзоре, что над Темзой. Она расположена в графстве Беркшир – в 40 километрах от Лондона. Именно там Елизавета II часто принимает официальных лиц.

Общая площадь Виндзорского замка занимает более 52 тысяч квадратных метров. Его неоднократно перестраивали. Нынешний вид он приобрел после реконструкции в 1992 году, которой предшествовал пожар.

Ранее королева Елизавета по традиции встречала Рождество в поместье Сандрингем на востоке Англии. Впрочем, из-за пандемии COVID-19 уже второй год подряд она остается на праздники в Виндзоре.

Где расположен Виндзорский замок: смотрите на карте