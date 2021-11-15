Молоде подружжя не приховує, що любить відвідувати різні античні міста, розкопки, замки, палаци, якісь особливі місця на природі. Адже саме там вони отримують чимале збудження.

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Ми освятили Парфенон, замок Ежена у Стокгольмі, храм Німфеї у Туреччині. Багато місць у Європі. Ми отримуємо збудження від предметів мистецтва,

– розповів Антін Мухарський, пожартувавши, що планує зробити "освячення" ще у паризькому Луврі.

Зокрема закохані поділились, що їхні стосунки розпочались з поваги і довіри. Колись дружина Антіна – Єлизавета Бєльська була упорядницею його книги, а 24 серпня 2014 року вони вперше зблизились. Вже згодом вони таємно повінчались у Києві у присутності свідків і священника, а у 2020 році на чолі з консулом – таємно одружились. Перед стосунками пара здала усі аналізи, особливо Антін, адже зізнався, що мав доволі бурхливе інтимне життя перед Єлизаветою.

"Ви берете мене як людину, яка тільки ступає на шлях нової сім'ї, тож ось моя довідка. "Резус-фактор, аналізи того і того, кількість гемоглобіну, відсутність інфекцій в організмі після бурхливого життя", – додав 52-річний телеведучий.



Антін Мухарський з дружиною Єлизаветою / Фото з фейсбуку Антіна

До речі, пара досі називає один одного на "ви", хоча з їхнього вінчання пройшло вже кілька років. За словами подружжя, це допомагає в сімейному житті, тому що "складно посваритися з людиною, до якої шанобливо ставишся". Також Мухарський називає кохану "ангелом, який витягнув його з прірви хаосу". А от про дітей подружжя говорить неохоче, адже ні він, ні вона не планують їх разом народжувати та виховувати.

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