Був мені батьком, – OTOY розповів про брата-воїна, який загинув під час прориву на "Азовсталь"

Український репер OTOY зворушив історією про свого двоюрідного брата-військового Дмитра, який загинув під час захисту Маріуполя. Артист важко пережив втрату, адже брат йому був як батько та друг.

В'ячеслав Дрофа (справжнє ім'я репера OTOY) з теплом пригадав двоюрідного брата-воїна. Довгий час боєць "Азова" вважався безвісти зниклим, згодом стало відомо про його загибель.

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OTOY розповів про брата-воїна

Артист зізнається, що Дмитро був для нього прикладом ідеального батька, брата та друга.

Свого батька я батьком назвати не можу… Не було, на кого подивитися як на приклад батька. І ось Дмитро – це найкращий батько. Це найвірніший друг, найрозумніший старший брат для всіх своїх братів. Його турбота про близьких абсолютно безкорислива,

– розповів OTOY.

Виявляється, Дмитро воював із 2015 року, він брав участь у боях за село Широкине на Донеччині, звідки був родом. Уся його родина звідти. Батьки захисника перебували в окупації, коли сталася блокада Маріуполя.

За словами В'ячеслава, брат на якийсь час пішов з війська, потім повернувся.

"Повномасштабне вторгнення застало його в лавах бригади "Азов", де він був від початку. Загинув Дмитро під час прориву на "Азовсталь" 15 квітня 2022 року", – повідомив Дрофа.

Артист також захоплюється батьком Дмитра, бо він виховав у сині почуття патріотизму та прагнення боротися за свободу.

Він продовжував розмовляти в окупації принципово українською мовою. Навіть із окупантами, які приходили до нього та питали: "Це що, форма бійця "Азова"? Він відповідав: "Ти що сліпий, не бачиш? Так" Він досяг якогось такого авторитету, його боялися,

– розповів OTOY.

В'ячеслав Дрофа припускає, що завдяки цьому він потім і зміг вибратися з окупації.

Дивіться інтерв'ю з OTOY: відео

Додамо, що у квітні OTOY випустив трек із присвятою двоюрідному брату Дмитрові Лисеню, який перебував на "Азовсталі" в Маріуполі. Пісня має назву Find my country.

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