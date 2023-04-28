OTorvald випустив першу за два роки пісню "Дихай": що сталося з Женею Галичем у кліпі

У рок-гурту O.Torvald відбувся перший реліз з 2021 року. Музиканти повернулися з потужною піснею "Дихай" про панічні атаки та кліпом, для якого побудували справжню реанімаційну палату в басейні.

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич каже, що довго не писав і нічого не випускав через початок повномасштабного вторгнення. Хлопці не розуміли, як будувати життя далі, а про музику взагалі не думали. Однак емоції накопичилися і вилились у трек "Дихай", реліз якого відбувся 28 квітня.

Цікаво Очолила топ Apple Music та тренди тіктока: як українці фанатіють від нової пісні Майлі Сайрус

Женю Галича затопило в лікарняній палаті в кліпі O.Torvald "Дихай"

Я доєднався до лав ЗСУ і взагалі не міг повернутись до музики ні емоційно, ні фізично. Зараз емоцій накопичилося, і ми хочемо їх спрямувати у творчість. "Дихай" – це результат важких ночей, коли тебе накриває тривожність, депресивні думки та панічні атаки. 24 лютого змінило кожного з нас – і військових і цивільних,

– прокоментував Женя Галич.

Над кліпом працювали одразу два режисери: один з них Женя Головатенко, а інший – Женя Красуля. З ним Галич проходить військову службу. Спеціально для зйомок збудували лікарняну палату у великому відкритому басейні, адже впродовж відео кімната поступово заповнювалась водою. Як з'ясувалося, за допомогою пожежного гідранта.

"Вночі було 6 градусів, а температура води з гідранта, що заливала декорацію – ще менша. Жека тримався, лежачи в тоненькому лікарняному халаті на ліжку протягом 8 годин, а його раз разом обливаю тою крижаною водою. Як і акторка Аня, що без роздумів впала у воду, коли треба було", – прокоментував режисер Женя Красуля.

У команді кажуть, що сюжет відео – це метафора того емоційного стану, коли людину накривають почуття, вона починає в них тонути, їй бракує повітря, і накриває відчуття повної безвиході.

O.Torvald – "Дихай": дивіться відео онлайн