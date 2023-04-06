Остапу Ступці обрали запобіжний захід після скоєння ДТП в Києві: як його покарали

Остап Ступка напередодні п’яний виїхав на зустрічну смугу і наїхав на припарковане авто, в якому сидів чоловік. Актора відправили в ізолятор, а тепер йому обрали запобіжний захід.

У суді Ступка зізнався, що скоїв ДТП, коли повертався з благодійного концерту. Раніше ми показували перші фото з місця аварії.

До теми П'яний Остап Ступка влаштував серйозну аварію у Києві, є постраждалий, – ЗМІ

Який запобіжний захід отримав Ступка

6 квітня пройшло судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Остапу Ступці, який вчинив ДТП в Києві. Прокуратура просила для актора запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суддя підтримала клопотання прокурорів. Тож, Остапу Ступці обрали запобіжний захід – йому оголосили домашній арешт до 5 червня включно. Повну ухвалу суд оголосить 11 квітня, наразі його звільнили з ізолятора.

Ступка вперше прокоментував аварію та вибачився

Ступка свою провину визнає. Актор вперше попросив вибачення у потерпілого, а також у своїх колег по театру. Також він заявив, що оплатить постраждалому лікування.

Я фінансово допомагатиму потерпілому як на етапі лікування, так і надалі. Мені дуже соромно, я не можу прийти до тями,

– заявив Ступка.

Потерпілий наразі перебуває в лікарні: у нього травми різного ступеня тяжкості.

Що може загрожувати актору

Раніше Остапу Ступці повідомили про підозру у скоєнні злочину – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ним в стані сп’яніння.

За ДТП водію може загрожувати три роки за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.