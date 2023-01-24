Без чоловіка не буду: колишня Остапчука заговорила про самотність, поки він крутить новий роман

Ще у вересні з'явилися чутки про розставання Володимира Остапчука з другою дружиною Христиною Горняк. Шоумен їх швидко підтвердив, закрутивши новий роман з 22-річною. Тоді як блогерка поки самотня. Однак натякнула, що довго так не буде.

Нотаріуска Христина Горняк важко переживає розставання з Остапчуком, адже її "рана кровоточить". Однак не стрибає в нові стосунки, щоб вгамувати біль. Вона самотня, але каже, що немає відбою від залицяльників.

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Христина Горняк заговорила про самотність

Колишня Остапчука запевнила фоловерів, що страху залишитися без чоловіка в неї немає.

Кажу, як є. Без чоловіка я не буду ніколи, тому що в мене все життя достатньо багато уваги від них. У цьому я відчуваю себе достатньо впевненою! Це не означає, що всі для родини, або одруження, ні. Але самотність відчути мені в цьому сенсі складно,

– похвалилася Христина Горняк.

Разом з тим жінка з острахом думає про нові серйозні стосунки, адже вже хотіла сім'ю, дітей і будинок з шоуменом, який після розриву з'їхався з 22-річною Катею Полтавською в тій же квартирі.

"З віком та розчаруванням є страх починати щось нове. От такий страх є, але моя жага до життя та кохання сильніша за нього. Скільки б разів не помилилась, буду робити це знову і знову. І так у всьому", – додала блогерка.

Христина Горняк про самотність / Фото з інстаграм-сторіс

До речі, раніше Христина Горняк коментувала, чи готова пробачити зраду. Вона нібито спробувала б, але ні до чого хорошого це не привело б: "Я б лягала спати з ним у ліжко й уявляла, як він цілував іншу, як обіймав і пестив, як захопився іншою, яка викликала емоції. Тож у цих спогадах мені б хотілося його задушити".

Однак сама Катерина Полтавська стверджує, що не відбивала Остапчука, їхній роман нібито закрутися вже після його розриву з Горняк.